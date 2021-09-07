Депутаты из объединения «Справедливость» избрали свое руководство. Группа заявила об отделении от «Голоса»

Новости

Александр Кузьмин / «Бабель»

11 народных депутатов из фракции «Голос», которые создали объединение «Справедливость», избрали его руководство. Оно будет представлять их позицию в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Главой объединения избрали Александру Устинову, заместителем — Юлию Клименко. Отмечается, что руководство объединения будет осуществляться на основе ротации. Соответствующее письмо уже направили руководству Верховной Рады, а также руководителям депутатских фракций и групп.

«Учитывая то, что номинальный «глава» фракции не представляет позицию большинства представителей фракции и выдает свою позицию за позицию большинства депутатов, большинство депутатов фракции избрали своих легитимных представителей», — прокомментировал такое решение нардеп Ярослав Юрчишин.

Глава объединения Александра Устинова пообещала, что приоритетами депутатов по-прежнему будут реформа правоохранительных органов, борьба с коррупцией, развитие общин, а также защита проукраинского и европейского движения страны, территориальной целостности и языка от пророссийских сил в парламенте.