В Греции на святой горе Афон вспыхнули лесные пожары
- Автор:
- София Телишевская
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В Греции вспыхнул очередной масштабный лесной пожар, но на этот раз пламя добралось до святой горы Афон.
Пожар пытаются потушить около 40 пожарных, сообщает местное издание Ekathimerini.
Сильные порывы ветра затрудняют тушение пожара, поэтому спасателям добавили авиационную помощь — четыре спецсамолета с водой.
Отмечается, что пламя вспыхнуло вблизи монастыря Святой Анны. По словам пожарных, место, где бушует пожар, отдаленное и труднодоступное.
Сейчас Афон — это сообщество из 20 православных монастырей под прямой юрисдикцией Константинопольского патриархата.
- Более 500 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции с начала июля — в стране наблюдается рекордная жара, которая способствует возникновению и распространению огня. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков людей, которые надышались дыма.
- Масштабные лесные пожары также вспыхнули в Турции. К тушению пожаров привлекли самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных. Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.