В Греции на святой горе Афон вспыхнули лесные пожары

Новости

В Греции вспыхнул очередной масштабный лесной пожар, но на этот раз пламя добралось до святой горы Афон.

Пожар пытаются потушить около 40 пожарных, сообщает местное издание Ekathimerini.

Сильные порывы ветра затрудняют тушение пожара, поэтому спасателям добавили авиационную помощь — четыре спецсамолета с водой.

Отмечается, что пламя вспыхнуло вблизи монастыря Святой Анны. По словам пожарных, место, где бушует пожар, отдаленное и труднодоступное.

Сейчас Афон — это сообщество из 20 православных монастырей под прямой юрисдикцией Константинопольского патриархата.