Вышел трейлер фильма «Носорог» Олега Сенцова. Его покажут на кинофестивале в Венеции

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В сети появился официальный трейлер криминальной драмы о лихих девяностых «Носорог» (Rhino). Ленту снял украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее был политическим заключенным Кремля.

Мировая премьера фильма состоится уже в эту пятницу, 10 сентября, на 78-м кинофестивале в Венеции — его покажут в программе «Горизонты».

«Почувствуйте атмосферу лихих 90-х в международном трейлере фильма Олега Сенцова. Лента основана на реальных событиях того времени. Мы показываем правдивые 90-е, где жестокость была нормой, но не умирала и надежда», — говорится в описании трейлера.

В центре сюжета — преступник по кличке Носорог, жизнь которого круто меняется после знакомства с одним загадочным человеком. Сам же Сенцов называет фильм не историей о бандитах, а «историей страны».

Главную роль в картине сыграл активист Сергей Филимонов — участник боевых действий на востоке Украины, лидер молодежного движения «Гонор», бывший руководитель общественно-политических движений «Гражданский корпус Азов» и «Национальный корпус» в Киеве.

Картина Сенцова выиграла питчинг Госкино еще в 2012 году, но начать работу над ней режиссер не успел из-за незаконного заключения. Через пять лет освобожденный Сенцов вернулся к съемкам, а тем временем государственная поддержка проекта выросла с 3,9 млн грн до 25 млн грн.