В Полтаве сообщили о подозрении 19-летней девушке, которая из арбалета ранила учителей. Ей грозит 15 лет тюрьмы

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В Полтаве 19-летней девушке, которая из арбалета ранила двух педагогов, сообщили о подозрении. Также она рассказала, почему решила выстрелить в учителей.

Об этом сообщает «Суспільне»и местное издание «Полтавщина».

Подозрение ей объявили по части второй статьи 15 и части второй статьи 115 — покушение на умышленное убийство. Ей грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Меру пресечения ей будут выбирать в среду, 8 сентября.

Что касается мотивов поступка, то девушка рассказала, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей школы № 11, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители. В день инцидента, 6 сентября, она зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинет выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместителя директора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела. Ученик 9 класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления.

Напомним, что девушку задержали на месте, вызвали полицию и «скорую». Педагогов отвезли в больницу. Обучение в школе продолжается.