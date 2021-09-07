Глава МИД Кулеба: Украина предложила США создать зону свободной торговли

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УНИАН

Украина предложила США создать зону свободной торговли — сильная экономика позволит создать резервы, деньги из которых смогут тратить на оборону.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что хотим укреплять нашу экономику», — заявил Кулеба.

Министр убежден: чтобы воевать, нужны деньги, которые желательно зарабатывать благодаря сильной экономике.

Кулеба добавил, что Украина постоянно поднимает с американскими партнерами вопрос безвиза, так же как с Канадой и Британией: «Там пока небольшие шаги, потому что политика этих стран очень консервативна, но мы движемся».