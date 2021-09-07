В Украине выявили более двух тысяч новых случаев ковида
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за сутки понедельника, 6 сентября, выявили 2 197 случай коронавируса. Об этом утром 7 сентября сообщило Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях. Также за минувшие сутки госпитализированы 485 человек, умерли от коронавируса 53 человека, а выздоровели 1 429.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 7 сентября в Украине выявили 2 300 504 случая коронавируса, побороли его 2 214 606 человек, а умерли 54 054.
Что касается вакцинации, за сутки 6 сентября вакцинированы 133 922 человека. Всего с начала кампании привили 5 618 798 человек, из них получили одну дозу — 5 618 796 человек, обе — 4 304 627.
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