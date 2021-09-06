Израиль открывает границы для вакцинированных туристов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Nick Brundle Photography
Правительство Израиля приняло решение об открытии границ для вакцинированных туристов. Новые правила заработают с 19 сентября.
Об этом пишет The Jerusalem Post.
Соответствующее решение, прежде всего, касается организованных туристических групп. По прибытии они будут обязаны сдать тест на антитела и показать сертификат о вакцинации двумя или даже тремя дозами.
В состав этих групп могут попасть туристы из стран «желтой» и «оранжевой» зон по таблице правительства Израиля. Сейчас туда входят все страны, кроме Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции.
В Министерстве туризма отметили, что турагентства могут подавать заявки на группы от 5 до 30 человек.
С самого начала пандемии коронавируса границы Израиля были закрыты для иностранцев. Въезд разрешался только в исключительных случаях и при наличии специального разрешения.
- Количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти, хотя страна стала первой в мире, где полностью завершили кампанию вакцинации населения. Специалисты связывают это с распространением штамма «Дельта». Кроме того, Португалия и Швеция временно запретили въезд израильтянам, даже тем, которые полностью вакцинированы или уже переболели.
- Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешили вакцинацию третьей бустерной дозой граждан в возрасте от 40 лет. Также специалисты рекомендуют в третий раз вакцинироваться работникам системы образования и беременным.