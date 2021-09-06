«Пытаются влиять на выборы»: Германия снова пожаловалась на российские кибератаки на Бундестаг
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Herman / Flickr
В правительстве Германии уверены, что за очередными кибератаками организации Ghostwriter на Бундестаг стоят российские спецслужбы.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«Правительство Германии имеет надежные сведения, на основании которых действия Ghostwriter можно отнести к операциям российского государства, а именно — российской военной спецслужбы ГРУ», — заявила пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе.
По ее словам, Ghostwriter комбинирует кибератаки с операциями по дезинформации и попытками влиять на пользователей в интернете. В МИД призвали Россию прекратить подобную деятельность.
Требование Германии уже передали российским дипломатам, потому что в немецком ведомстве считают, что подобные действия в киберпространстве «угрожают безопасности Федеративной республики и процессу демократического волеизъявления». В Германии считают, что россияне пытаются повлиять на парламентские выборы.
«В Германии накануне выборов в Бундестаг совершались попытки, в том числе с помощью фишинговых атак, получить доступ к паролям депутатов Бундестага и земельных парламентов для похищения их личных данных. Такие атаки могут быть подготовкой к кампании по дезинформации в связи с предстоящими выборами», — пояснили в МИД.
- Во время кибератаки в 2015 году хакеры украли 16 Гб данных Бундестага. Речь идет, в частности, об электронных письмах Ангелы Меркель за 2012—2015 годы.
- Эксперты считают, что к похищению переписки в 2015 году причастны российские хакеры. Тогда один из россиян целый день находился в здании парламента Германии. Отмечают, что за день до этого он пытался взломать официальные аккаунты, но потерпел неудачу из-за диакритических знаков немецкого языка.
- В октябре Европейский Союз и США ввели санкции против двух россиян и 85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации за масштабную кибератаку на немецкий Бундестаг, которая произошла в 2015 году.