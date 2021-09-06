«Пытаются влиять на выборы»: Германия снова пожаловалась на российские кибератаки на Бундестаг

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Herman / Flickr

В правительстве Германии уверены, что за очередными кибератаками организации Ghostwriter на Бундестаг стоят российские спецслужбы.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Правительство Германии имеет надежные сведения, на основании которых действия Ghostwriter можно отнести к операциям российского государства, а именно — российской военной спецслужбы ГРУ», — заявила пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе.

По ее словам, Ghostwriter комбинирует кибератаки с операциями по дезинформации и попытками влиять на пользователей в интернете. В МИД призвали Россию прекратить подобную деятельность.

Требование Германии уже передали российским дипломатам, потому что в немецком ведомстве считают, что подобные действия в киберпространстве «угрожают безопасности Федеративной республики и процессу демократического волеизъявления». В Германии считают, что россияне пытаются повлиять на парламентские выборы.

«В Германии накануне выборов в Бундестаг совершались попытки, в том числе с помощью фишинговых атак, получить доступ к паролям депутатов Бундестага и земельных парламентов для похищения их личных данных. Такие атаки могут быть подготовкой к кампании по дезинформации в связи с предстоящими выборами», — пояснили в МИД.