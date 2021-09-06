Обострение на Донбассе: боевики сбросили с беспилотника на жилой сектор в Зайцево две самодельные бомбы
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Российские наемники на Донбассе в понедельник, 6 сентября, запустили беспилотник, который сбросил два взрывных устройства на окраину поселка Зайцево в Донецкой области.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.
«Примерно в 04:20, Вооруженные силы РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало», — говорится в сообщении.
Взрывные устройства изготовили с помощью 3D-принтера, в каждом из них было до 500 граммов пластической взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов использовали специально изготовленные «кассеты» со стальными пулями диаметром до 6 мм.
«Только за последнюю неделю Вооруженные силы РФ пять раз применяли БПЛА, при этом грубо пренебрегая правилами. Последствиями применения БПЛА стали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения», — отмечают в штабе ООС.
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