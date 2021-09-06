Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

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Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября 2021 года. Ему было 88 лет. Что стало причиной его смерти — пока неизвестно.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката актера.

«Некоторое время он уже плохо себя чувствовал. Он ушел тихо», — отметил адвокат.

Жан-Поль Бельмондо был ярким представителем французского кинематографа «Новой волны» 60-х годов. Ее началом традиционно считается выход в 1959 году фильма «На последнем дыхании» от режиссера-дебютанта Жан-Люка Годара, в котором Бельмондо исполнил роль авантюриста Мишеля.

Среди других выдающихся фильмов с его участием — «Безумный Пьеро», «Горит ли Париж?», «Вор», «Борсалино», «Веселая пасха», «Баловень судьбы», «Великолепный». За свою карьеру он снялся в более чем 80 картинах.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино, но в 2008 году он вернулся на экраны, снявшись в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака».

В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры.