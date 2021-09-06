Глава Центра информационной безопасности Минкульта Цибульская уволилась. Она проработала 6 месяцев

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Юрий Мильчак / «Бабель»

Глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Любовь Цибульская уволилась, проработав на этой должности 6 месяцев.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Я приняла это решение со спокойным сердцем. Это были очень интенсивные шесть месяцев, которыми я горжусь. Моей целью с самого начала было запустить новую организацию, собрать мощную команду, показать, что государство тоже может производить высококлассную экспертизу по гибридным угрозам», — написала она.

Также со своего поста уволилась заместитель Цыбульской Татьяна Карась. На их должностях будут работать Игорь Соловей и Николай Балабан. По словам Цыбульской, эти кандидатуры она сама предложила министру Александру Ткаченко, он их одобрил.

Соловей подтвердил эти кадровые изменения, добавив, что Цибульская и Карась остаются в команде в качестве советников. Они сосредоточатся на международной деятельности и связях с западными партнерами.