Великобритания и ЕС осудили приговор беларусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

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Twitter / Виктор Бабарико

Великобритания, Германия и Евросоюз осудили приговор Минского областного суда, который дал 11 и 10 лет колонии оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что режим Александра Лукашенко «должен прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных». Приговор он назвал «нападением на защитников демократии».

Представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе назвала приговор «олицетворением жестоких действий, репрессий, запугиванием оппозиционных политиков и гражданского общества». Доводы прокуратуры, по ее словам, необоснованны. От лица официального Берлина она потребовала освободить всех политзаключенных Беларуси.

Пресс-секретарь Европейской комиссии заявил о вопиющем нарушении прав человека. В ЕС пообещали «усилить работу над привлечением властей Беларуси к ответственности» за репрессии. Вероятно, это намек на очередной пакет санкций.