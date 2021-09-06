Стоимость алюминия достигла 10-летнего максимума — на фоне госпереворота в Гвинее
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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George Estreich / Flickr
Стоимость алюминия достигла 10-летнего максимума после переворота в Гвинее, который вызвал обеспокоенность по поводу поставок сырья. Гвинея является крупным поставщиком бокситов, необходимых для производства алюминия, и на его долю приходится более половины импорта Китая.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цены на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8%, до $2 775,50 за тонну — это самый высокий уровень с мая 2011 года. А в Китае фьючерсы на алюминий подскочили на 3,4% — до самого высокого уровня с 2006 года.
Алюминий, который используется во всем — от автомобильных запчастей до банок для напитков и бытовой техники, в этом году в Лондоне подорожал примерно на 38% в связи с восстановлением потребительского спроса и экономической активности. Инвесторы очень обеспокоены тем, что Китай, крупнейший производитель алюминия (на страну приходится более 60% мирового производства), большую часть бокситов закупает именно в Гвинее.
В то же время китайская Aluminum Corporation of China, которая добывает бокситы в Гвинее, сообщила, что переворот не повлиял на ее деятельность, а на заводах в Китае сформированы большие запасы руды.
- 5 сентября 2021 года в Гвинее произошел вооруженный переворот. Президента Альфа Конде, который в 2020 году на фоне массовых протестов пошел на третий президентский срок, арестовали военные. Лидер мятежников объявил о роспуске правительства, приостановке действия конституции страны и закрытии границ.
- В ноябре 2020 года Альфа Конде третий раз стал президентом страны — благодаря поправкам в конституцию, которые одобрили на референдуме 22 марта 2020 года. Это спровоцировало массовые протесты — народ и оппозиция требовали отставки Конде, отмены поправок и заявляли о фальсификациях. Протесты жестоко подавлялись — погибли десятки человек. Режим Конде называли авторитарным, но сам президент заявлял, что восстановил страну. Гвинея при этом остается одной из самых бедных стран в мире.