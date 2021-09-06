МВД: Следствие считает причиной смерти мэра Кривого Рога самоубийство

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Предварительно следствие считает причиной гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова самоубийство, а аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления», — рассказал министр.

Монастырский добавил, что «это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр».

Министр также опроверг, что на следователей по этому делу давят. По его словам, информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

«Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим», — сказал глава МВД.