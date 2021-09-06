Избрание главы САП: Член конкурсной комиссии рассказал, почему она месяц не может провести заседание

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Последнее заседание конкурсной комиссии, которая выбирает нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, состоялось 26 июля. После этого она должна была перейти к двум последним этапам отбора, но не может — члены комиссии то в отпусках, то на больничных.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал член комиссии, юрист-«международник» Драго Кос.

После 26 июля должны были начать два последних этапа отбора: практическое задание и проверку профкомпетенций, но с тех пор комиссия не проводит заседаний. Кос объяснил это так: «Формально это объясняют тем, что часть членов комиссии в отпусках — это плохое оправдание. Когда я был в отпуске, все равно участвовал в заседаниях. Если я могу это делать из Словении или Хорватии, то и другие члены могут. Мы спрашивали, почему заседаний нет. Нам отвечали, что это из-за отпусков и ковида».

Он отметил, что есть коллега из Украины, который участвовал в заседаниях из больницы.

Кроме этого, по словам Коса, четырех членов комиссии от «международников» критикуют за то, что они не участвуют в комиссии регулярно, однако здесь есть два момента: «Мы очень заняты и не ожидали, что этот отбор продлится так долго, но мы всегда делаем так, чтобы с нашей стороны был кворум, поэтому мы работу комиссии не блокируем».

Также работу комиссии может подорвать судебный процесс, в который она вовлечена.

«Как минимум один кандидат, который не прошел отбор, пытается подорвать работу комиссии. Мы с интересом наблюдаем, какое решение примет суд. Мы спокойны, потому что действовали в соответствии с законом», — добавил Драго Кос.