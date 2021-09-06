Чемпионка Беларуси по конному спорту попросила в Польше убежище

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Чемпионка Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова бежала в Польшу после резкой критики за выступление против властей страны. Польша предоставила ей гуманитарную визу (дает право на проживание).

Об этом сообщает польское агентство PAP.

Сафронова была заявлена на Олимпиаду в Токио, но перед соревнованиями ее исключили из списков за якобы обнаруженный у лошади Сафоновой допинг. При этом в Польше антидопинговый тест оказался чистым.

В конце 2020 года спортивные чиновники не хотели продлевать контракт спортсменки из-за ее отказа удалить из соцсетей фото с бело-красным флагом и подписать обращение в поддержку Александра Лукашенко. Контракт все же продлили, поскольку не смогли найти ей замену.

Сейчас Сафронова планирует получить польское гражданство и продолжить выступать на международных соревнованиях, представляя Польшу.