Кардиффский университет: Пророссийские тролли атакуют западные СМИ в комментариях и распространяют тезисы Кремля

Новости

Videvo

Британский Исследовательский институт преступности и безопасности Кардиффского университета провел исследование и выявил, что российские тролли атакуют западные издания: они оставляют там комментарии в поддержку интересов России, а та использует их для своих новостей.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в понедельник, 6 сентября.

Под атаку попали 32 известных медиа-сайта в 16 странах, в частности Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro во Франции, Der Spiegel и Die Welt в Германии и итальянская газета La Stampa. Сначала тролли оставляли комментарии в поддержку РФ, а затем русскоязычные СМИ использовали эти комментарии как основу для статей или новостей.

Такую тактику заметили в 2021 году, но считается, что операция набирает обороты по крайней мере с 2018 года и в последнее время была сосредоточена на выводе западных войск из Афганистана.

Исследователи привели пример: 2 500 комментариев под публикацией Mail Online о победе талибов в Афганистане, некоторые из них — организованная русская кампания. На основе этих комментариев российское информационное агентство РИА выпустило новость «Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации». Кроме российских СМИ, эти комментарии подхватывали и в некоторых европейских странах, особенно в Болгарии. Затем их продвигали в соцсетях, включая Telegram, что увеличивало охват аудитории.

Cardiff University

Всего за последнее время зафиксировали 18 таких новостей о событиях в Афганистане, где использовали комментарии читателей якобы из Британии или США. В этих комментариях тролли поддерживают тезисы России о конце либеральной демократии и крахе НАТО.

Также было выявлено, что один аккаунт менял локацию 69 раз, а имя — 549 раз с момента его создания в июне 2020 года. Другие пользователи обвиняли этих комментаторов в том, что они русские тролли, однако в большинстве случаев те не отвечали.

Кроме этого, некоторые сайты СМИ позволяют читателям голосовать за комментарии, и исследователи говорят, что прокремлевские комментарии получали неожиданно большое количество голосов за.

Команда Кардиффского университета заявляет, что это была лишь последняя часть длительной кампании. Всего они обнаружили 242 материала, в которых были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные заявления в ответ на статьи, имеющие отношение к России.

Ученые использовали метод распознавания паттернов для анализа комментариев читателей. После этого они предположили, что некоторые аккаунты организованно размещали прокремлевский контент.