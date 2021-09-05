В России суд запретил Google и «Яндекс» показывать в поиске слова «умное голосование». Так назывался проект Навального

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Пресс-служба Московского горсуда

Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Такое название носил проект российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет «Медуза».

Отмечается, что суд вынес запреты в качестве обеспечительных мер по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. В июле эта компания зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» и 1 сентября обратилась в суд за защитой товарного знака.

«Медуза» обращает внимание, что «Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» 29 июня, а уже 27 июля получила одобрение Роспатента. Обычно этот процесс занимает около года.

«Умное голосование» — стратегия, выдвинутая командой Навального с целью лишить партию «Единая Россия» голосов на муниципальных, региональных и федеральных выборах. Задачей «Умного голосования» называлась «консолидация голосов тех, кто выступает против «Единой России». Для этого создатели платформы просили зарегистрироваться на сайте «Умного голосования», оставив свой адрес регистрации и электронную почту, на которую придёт имя кандидата, за которого стоит голосовать.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать из магазинов приложение «Навальный», заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. В этом приложении, помимо прочего, есть функция «Умное голосование».