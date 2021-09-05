SpaceX объявила дату запуска первой гражданской космической миссии

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Official SpaceX Photos / Flickr

Американская компания SpaceX запланировала запуск первой гражданской космической миссии Inspiration4 на 15 сентября.

Об этом сообщается на сайте компании.

Экипаж будет состоять из четырех человек. Командиром миссии будет Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этого полета. Пилотом — Ниас Проктор, бортинженером — Кристофер Семброски, а бортовым врачом — Хейли Арсено.

Запуск состоится со стартовой площадки NASA во Флориде. Резервный день запуска — 16 сентября. Гражданские астронавты полетят в космос на разработанном SpaceX корабле Dragon. На орбиту его выведет ракета-носитель этой же компании — Falcon 9.

В 2018 году основатель SpaceX Илон Маск объявил, что первым космическим туристом, который облетит Луну на борту ракеты-носителя Big Falcon, станет Юсаку Маедзава. Тогда японский миллиардер планировал за свой счет взять в космическое путешествие нескольких художников. Сколько Маедзава согласился заплатить за билет в космос — не разглашается.

В начале 2020 года Маедзава заявил о поиске спутницы для совместного космического путешествия и объявил конкурс. Но впоследствии он передумал и решил отказаться от своего замысла. Всего за несколько недель заявку на участие в конкурсе направили около 28 тысяч женщин со всего мира.