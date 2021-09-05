The Sun: Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с королевой Елизаветой

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Chris Jackson / Staff

Герцог Сассекский принц Гарри и его жена Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом пишет издание The Sun.

Источники сообщают, что супруги хочу встретиться с королевой, чтобы познакомить ее со своей дочерью — принцессой Лилибет. Один из собеседников издания рассказал, что персонал Букингемского дворца «шокирован» просьбой о встрече, особенно — после интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором пара рассказала о проблемах в королевской семье.

«Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это решение поражает, учитывая то, через что они заставили пройти Елизавету II в этом году», — рассказал собеседник.

Сообщается, что герцоги Сассекские готовы прилететь в Великобританию, как только получат согласие королевы на знакомство с ее правнучкой. При этом Елизавета II еще не дала ответа. По словам источника, несмотря на все сложности в отношениях, королева очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее старшего брата Арчи.