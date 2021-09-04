Концертный орган сгорел дотла. В костеле Святого Николая показали фото храма изнутри после пожара и назвали причину возгорания

Новости

Парафия костела Св. Николая в Киеве / Facebook

Приход костела Святого Николая в Киеве выложил фото храма, где вечером 3 сентября произошел пожар.

Фотографии размещены на странице прихода в Facebook.

По словам епископа Виталия Кривицкого, уничтожены концертный орган, который сгорел дотла, и одна люстра, которая упала на ступени пресвитерия.

Также Кривицкий отметил, что причиной пожара стало короткое замыкание в органе во время репетиции.

«Пожар не затронул деревянный алтарь и амвон. Нетронутыми остались фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части. Весь храм закопчен и залит водой», — добавил епископ.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко после осмотра последствий пожара, костелу ничего не угрожает.

«Однако есть болезненная потеря — уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Мы в МКИП начинаем детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ», — добавил он и отметил, что точную причину пожара установит следствие.