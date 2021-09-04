В оккупированном Крыму обыскали заместителя главы Меджлиса и увезли его в управление ФСБ России

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В оккупированном Крыму силовики провели обыски у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля и увезли его с собой.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Лутфие Зудиева, отметив, что Джеляля вывезли утром 4 сентября.

По словам главы Центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заира Смедли, Джеляля увезли на автомобиле Фольксваген синего цвета.

Ранее заместитель главы Меджлиса сообщил, что ночью полиция провела обыск в доме Азиза Ахтемова в селе Первомайское Симферопольского района — якобы из-за взрыва в селе Перевальное.

«После обыска Азиза увезли. Его местонахождение пока неизвестно», — написал Джеляль.

По словам Зудиевой, кроме Джеляля и Ахтемова, 3 сентября сотрудники ФСБ увезли Эльдара Одаманова. Сейчас неизвестно, где его удерживают.

Позже глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в соцсети, что задержанный Джеляль находится в здании «Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь».

Сейчас прокуратура АР Крым и города Севастополя квалифицировала действия оккупантов по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.