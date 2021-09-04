Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции — тяжело ранен военный

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Степанов Анатолий / УНИАН

В субботу, 4 сентября, боевики на Донбассе обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Как отмечается, российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия в направлении села Старогнатовка.

Раненого военного в тяжелом состоянии эвакуировали в медицинское учреждение.

О нарушениях со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.