В Израиле четвертый день фиксируют более 10 тысяч случаев COVID. Португалия и Швеция запретили израильтянам въезд

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MENAHEM KAHANA / Contributor

В Израиле за сутки выявили 11 210 случаев инфицирования коронавирусом, и этот показатель уже четвертый день подряд не падает меньше 10 тысяч случаев. Днем ранее в Израиле заболело рекордное количество людей — 11 265.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Общее количество летальных случаев составляет 7 122 — это при том, что в стране проживают 9,05 миллиона человек.

Согласно отчету Минздрава Израиля:

41% всех инфицированных — люди в возрасте от 0 до 19 лет;

9% — люди старше 60 лет;

76% тяжелобольных составляют люди старше 60 лет;

64% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса;

59% населения получили вторую дозу вакцины против коронавируса;

27% населения получили третью дозу вакцины против коронавируса.

Сейчас количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти, хотя страна стала первой в мире, где полностью завершили кампанию вакцинации населения. Специалисты связывают это с распространением штамма «Дельта».

Кроме того, Португалия и Швеция временно запретили въезд израильтянам, даже тем, кто полностью вакцинирован или уже переболел.

Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию третьей бустерной дозой людей в возрасте от 40 лет. Также специалисты рекомендуют в третий раз вакцинироваться работникам системы образования и беременным.