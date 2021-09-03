Сотрудники Apple запустили кампанию против дискриминации и обвинили руководство в равнодушии

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Группа сотрудников американского технологического гиганта начала кампанию #AppleToo, чтобы собрать информацию от действующих и бывших работников о несправедливости, запугиваниях и злоупотреблениях, с которыми они столкнулись на работе.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Организаторы акции отмечают, что Apple длительное время уклонялась от общественного контроля.

«Когда мы настаиваем на ответственности и исправлении постоянной несправедливости, которую мы наблюдаем или переживаем на своем рабочем месте, это приводит к изоляции и газлайтингу», — говорится в заявлении.

Пятеро сотрудников на правах анонимности уже рассказали, что подвергались сексуальному насилию и дискриминации на работе. По их словам, они сообщали об этом руководству, но инциденты остались без внимания.

Также организаторы рассказывают, что руководство позволяло проходить собеседования на определенные должности только кандидатам с белым цветом кожи. Из-за невозможности достучаться до руководства сотрудники организовали публичную акцию.

Руководители Apple, в частности, остановили опрос сотрудников, в котором организаторы пытались собрать данные о зарплате. Также руководство запретило им создавать канал в Slack для обсуждения равенства заработной платы, объясняя это тем, что тема не соответствует условиям использования платформы.

По словам организатора #AppleToo инженера Apple Шер Скарлетт, за поддержкой обратились сотни людей.

В ответ на это в компании заявили, что тщательно расследуют жалобы.

«Мы всегда стремились создать и поддерживать положительное и инклюзивное рабочее место. Мы серьезно относимся ко всем проблемам и проводим тщательное расследование, когда они возникают», — заявили представители компании.