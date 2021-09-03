Суд обязал полицию зарегистрировать производство о нападении на Порошенко с зеленкой

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Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу депутата Киевского городского совета Виктора Кононенко на бездействие сотрудников полиции в деле о нападении на пятого президента Петра Порошенко во время Марша патриотов 24 августа, когда его облили зеленкой.

Об этом Кононенко сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал копию постановления суда.

Согласно постановлению суда, сотрудники Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве обязаны зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля.