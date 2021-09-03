В Киеве опровергли сообщения СМИ о локдауне с 15 сентября

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Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг сообщения журналистов о том, что в столице с 15 сентября могут ввести жесткие ограничения.

Об этом он заявил в комментарии изданию «Сегодня» в пятницу, 3 сентября.

«Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство здравоохранения. Также ограничения пока не коснулись транспорта. Они возможны только в том случае, если город попадет в «красную» зону, но пока таких перспектив у Киева нет», — заявил Рубан.

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По его словам, сейчас все городские службы готовятся к различным сценариям развития событий, но пока Киев в «зеленой» зоне, «заболеваемость в городе полностью контролируется, хотя наблюдается постепенный рост».

В пятницу, 3 сентября, агентство Українські Національні Новини со ссылкой на собственный источник сообщило, что Киев готовится к внедрению жестких ограничений с 15 сентября.

«Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них [у Кабинета министров] еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта», — сообщил источник агентства.