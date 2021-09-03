В Черновицкой области выявили больше всего случаев штамма «Дельта». Какая ситуация в других регионах
- Автор:
- София Телишевская
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Gabriel Kuchta / Stringer
По состоянию на 31 августа в Украине выявили 855 подтвержденных случаев инфицирования мутировавшим штаммом коронавируса «Дельта».
Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответ на запрос «Радио Свобода».
Больше всего случаев штамма «Дельта» официально зафиксировали в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).
А меньше всего — в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.
«В Волынской, Киевской и Донецкой областях — по 47 случаев. В Харьковской области — 45, немного меньше в Винницкой и Луганской областях — по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях — по 39. При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской — 25, на один случай меньше во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев в городе Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях», — рассказали в Минздраве.
Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.
- Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.