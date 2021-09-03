Пловец Крипак стал 10-кратным паралимпийским чемпионом. Украинец завоевал 90-ю медаль для сборной

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Украинский пловец Максим Крипак завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в комплексном плавании на 200 метров.

Он преодолел эту дистанцию с результатом 2,05.68 и установил новый паралимпийский рекорд.

Для Крипака это седьмая медаль на соревнованиях в Токио и пятое золото.

На Паралимпиаде в Рио в 2016 году Крипак тоже завоевал пять золотых наград. Таким образом Максим стал 10-кратным паралимпийским чемпионом.

Это 22-е золото Украины на Паралимпиаде-2020 и 90-я медаль в целом.

Украинские спортсмены в десятый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио завоевали еще три медали — одну золотую и две серебряные.

Золотую медаль получил гребец Сергей Емельянов на байдарке-одиночке в классе KL3, преодолев дистанцию 200 метров за 40,355 секунды. Он опередил соперника из России на 0,1 секунды.

Николай Синюк на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров завоевал серебряную медаль в классе KL2. Велогонщик Егор Дементьев стал обладателем серебряной медали в шоссейной гонке в классе С4-5.