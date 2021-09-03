В ПриватБанке предупредили о технических работах: не будут работать банкоматы, терминалы и приложение «Приват24»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
В ночь на субботу, 4 сентября, ПриватБанк будет проводить плановые технические работы, поэтому до 6 часов утра его услуги будут недоступны.
Об этом сообщается на странице банка в Facebook.
«С 01:00 до 06:00 мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, «Приват24» для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка», — предупредили в ПриватБанке.
Также в финучреждении посоветовали клиентам заблаговременно позаботиться о наличности, которая может понадобиться ночью.
«Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки», — пояснили в банке.
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