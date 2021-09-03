Премьер-министр Японии уходит в отставку

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Есихидэ Суга / Twitter

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил, что уходит в отставку.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Суги, основанием для его решения стало падение рейтинга поддержки ниже 30%, в том числе из-за непопулярных шагов в борьбе с коронавирусом.

Действующий глава правительства заявил, что уйдет с должности после того как «подготовит почву для нового премьера».

«Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом в стране, поэтому решил не участвовать в гонке за лидерство в партии. Нужны большие силы как для борьбы с инфекцией, так и для подготовки к гонке за лидерство», — сказал Суга журналистам.

Отметим, Суга будет находиться на должности до выборов, запланированных на 29 сентября.