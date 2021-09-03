В столице Новой Зеландии террорист ИГ ранил шестерых человек. Его застрелили
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В столице Новой Зеландии городе Окленд террорист атаковал людей в супермаркете Countdown в районе Нью-Линн. В результате были ранены шесть человек, а сам нападавший был застрелен полицией через минуту.
Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Террорист пришел в Countdown без оружия, но затем схватил с полки нож и стал нападать на покупателей. Три человека получили критические ранения (доставлены в реанимацию), а остальные — ранения различной степени.
Мужчину ранее арестовывали по подозрению в планировании одиночной террористической атаки, а потому он был под надзором полиции. Он был сторонником «Исламского государства».
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее в Окленде терактом. Опираясь на данные спецслужб, она заявила, что нападавший был уроженцем Шри-Ланки и приехал в страну в 2011 году. Под наблюдение он попал в том же году из-за экстремистских взглядов и симпатий террористам.
- Последний раз теракт в Новой Зеландии произошел в марте 2019 года — тогда 30-летний австралиец Брентон Таррант устроил расстрел в двух мечетях Крайстчерча и убил 51 человека. При этом стрелок вел трансляцию расстрела с нашлемной камеры GoPro. В августе 2020 года суд дал ему пожизненный срок.
- Комиссия по расследованию пришла к выводу, что трагедия была неотвратимой.