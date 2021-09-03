«Талибан» назвал Китай главным партнером по восстановлению Афганистана

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Представитель исламского движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что для нового правительства (еще необъявленного) талибов Китай является главным партнером в вопросе экономической поддержки и восстановления Афганистана после войны.

Об этом он рассказал газете La Repubblica.

По его словам, Китай готов инвестировать и талибы заинтересованы в инициативе «Один пояс, один путь» — глобальном проекте Китая по инфраструктуре и добыче полезных ископаемых, что усилит экономические и политические связи КНР с десятками стран.

«У нас богатые медные рудники, которые благодаря китайцам будут модернизированы. В конце концов, Китай является нашим билетом на рынки по всему миру», — заявил Муджахид.

Еще один представитель «Талибана» Сухейль Шагин сказал, что Китай пообещал оставить свое посольство в Афганистане открытым, чтобы «укрепить» отношения и усилить гуманитарную помощь. Гарантии дал заместитель министра иностранных дел Китая Ву Джианхао.

Россия также оставила открытым свое посольство в Кабуле.