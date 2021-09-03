В Украине за сутки 2,6 тысячи новых COVID-больных, вакцинировали — 152 тысячи

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В Украине за прошедшие сутки, 2 сентября, выявили 2 693 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях. В больницы попали 826 человек, а умерли от осложнений 45 украинцев.

Вакцинировали за сутки 152 772 человека. Первую дозу получили 46 826 человек, а вторую — 105 946 человек. Всего в Украине полностью вакцинировали 4 012 016 человек. В общем сделано 9 510 965 прививок.