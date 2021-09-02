В США расследуют инцидент с отклонением от курса во время космического полета миллиардера Брэнсона

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Virgin Galactic / Twitter

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует, как недавний космический полет британского миллиардера Ричарда Брэнсона отклонился от курса при наборе высоты.

Об этом сообщает BBC.

Британский миллиардер осуществил мечту своей жизни 11 июля — его космический корабль Unity достиг предела космоса, поднявшись на высоту около 85 км. Однако журнал The New Yorker сообщил, что судно какое-то время летело за пределами заранее оговоренного воздушного пространства.

Сейчас компания Брэнсона Virgin Galactic сотрудничает с федералами по этому поводу. Она также заявила, что утверждение в статье The New Yorker «вводят в заблуждение».

Статью в The New Yorker опубликовали 1 сентября. Ее написал Николас Шмидл — он написал книгу о почти 20-летних усилиях сэра Ричарда по разработке ракетоплана. В его статье для издания говорится, что при снижении пилоты корабля видели предупреждения об отклонении от курса, что грозило аварийной посадкой за пределами космодрома компании. Сигнал тревоги означал, что ракетоплан Unity находится на неправильной траектории, а нос летательного аппарата недостаточно вертикальный для полета по плану. Однако в итоге они сумели посадить космолет в штатном режиме.

Однако компания заявила, что пилоты столкнулись с неожиданным ветром на большой высоте и приняли необходимые действия, чтобы безопасно вернуться на Землю.

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«Наши пилоты адекватно отреагировали на эти меняющиеся условия полета: так же, как они прошли обучение и в строгом соответствии с нашими установленными процедурами. Хотя конечная траектория полета отклонялась от нашего первоначального плана, это была контролируемая траектория полета, которая позволила Unity успешно достичь космоса и безопасно приземлиться в нашем космодроме в Нью-Мексико», — сказала Virgin Galactic.