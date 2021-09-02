Россия заявляет, что ей придется принять «контрмеры» в случае вступления Украины в НАТО
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Россия заявила, что ей придется принять «контрмеры», если Украина войдет в состав НАТО.
Об этом в интервью телеканалу «Известия» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирует Интерфакс.
Он отметил, что в США «достаточно положительно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины».
«Потенциально это [вхождение Украины в состав НАТО] для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — отметил Песков.
Если же это произойдет, России придется принять контрмеры, чтобы «провести перебалансирование ситуации и на 100% обеспечить безопасность» ее границ.
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