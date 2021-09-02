«Талибан» заявил, что в новом правительстве Афганистана женщин, скорее всего, не будет
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В новом правительстве Афганистана, которое сформируют боевики движения «Талибан», женщины ключевых или высоких должностей не получат.
Об этом в интервью ВВС заявил заместитель главы политического офиса «Талибана» в Катаре Инаятулхак Ясини.
По его словам, женщин на высших постах «не может быть», но они могут продолжать свою работу на должностях низшего и среднего звена, если имеют опыт.
Еще в конце августа талибы заявляли обратное — называли женщин «главными жертвами кризиса» и приглашали их в свое правительство.
Ожидается, что в ближайшие дни талибы сформируют новое правительство, но пока непонятно, в каком направлении будет идти Афганистан.
Накануне талибы заявили, что Хайбатулла Ахундзада, «несомненно», возглавит правительство. Он является одним из лидеров движения с 2016 года. Его фамилию как возможного главы правительства также называло издание Foreign Policy. Ожидается, что талибы сформируют совет из 12 человек для управления страной, во главе которого станет религиозный лидер.
- Талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин: боевики насмерть забили многодетную мать за отказ готовить еду на группу из 15 боевиков и застрелили женщину из-за отсутствия паранджи.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.