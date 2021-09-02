Пловец Максим Крипак принес Украине еще одно золото на Паралимпийских играх в Токио

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Міністерство молоді та спорту України

Украинский пловец Максим Крипак стал победителем в финальном заплыве на 100 метров на спине (S10) на Паралимпийских играх.

Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.

Украинец финишировал с результатом 57,19, получил золотую медаль и установил новый мировой рекорд. Крипак побил свой же предыдущий мировой рекорд на 0,05 секунды.

Отметим, второе место занял итальянец Стефано Раймонди (59,36), третье — француз Флоран Маре (1:01,30).

Золото Максима стало для Украины двадцатым на Паралимпиаде-2020.