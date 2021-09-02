Dragon Capital завершила покупку марки минеральных вод «Трускавецкая»

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Giuseppe Famiani / Unsplash

Инвестиционная компания Dragon Capital Томаша Фиалы завершила сделку по покупке Трускавецкого завода минеральных вод (марка «Трускавецкая»).

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Dragon Capital закрыла сделку с международной группой компаний IDS Borjomi International по приобретению 100% акций группы компаний «Аква-Эко», которая занимается производством минеральной воды.

«Приобретение производителя минеральных вод — лишь первый шаг нашей инвестиционной стратегии. В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна существенно укрепить позиции «Трускавецкой» на рынке минеральных вод Украины», — заявил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.