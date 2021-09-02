Dragon Capital завершила покупку марки минеральных вод «Трускавецкая»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Giuseppe Famiani / Unsplash
Инвестиционная компания Dragon Capital Томаша Фиалы завершила сделку по покупке Трускавецкого завода минеральных вод (марка «Трускавецкая»).
Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.
Dragon Capital закрыла сделку с международной группой компаний IDS Borjomi International по приобретению 100% акций группы компаний «Аква-Эко», которая занимается производством минеральной воды.
«Приобретение производителя минеральных вод — лишь первый шаг нашей инвестиционной стратегии. В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна существенно укрепить позиции «Трускавецкой» на рынке минеральных вод Украины», — заявил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.
- Вода «Трускавецкая» добывается из скважин ландшафтного заповедника курорта Трускавец, открытого в 1827 году. Эта природная столовая вода относится к категории гидрокарбонатных вод сложного катионного состава. Сама марка является одной из самых узнаваемых и популярных минеральных вод Украины.
- До этого Томаш Фиала стал новым владельцем «Украинской правды». Dragon Capital также владеет журналом «НВ», сайтом NV и «Радио НВ».