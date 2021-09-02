В Украине за сутки 2,4 тысячи новых COVID-больных, вакцинировали — 119 тысяч

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В Украине за прошедшие сутки, 1 сентября, выявили 2 477 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях. В больницы попали 787 человек, а умерли от осложнений 44 украинца.

Вакцинировали за сутки 119 022 человека. Первую дозу получили 38 353 человека, а вторую — 80 669 человек. Всего в Украине полностью вакцинировали 3 906 070 человек.