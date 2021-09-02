В Украине за сутки 2,4 тысячи новых COVID-больных, вакцинировали — 119 тысяч
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Украине за прошедшие сутки, 1 сентября, выявили 2 477 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых больных в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях. В больницы попали 787 человек, а умерли от осложнений 44 украинца.
Вакцинировали за сутки 119 022 человека. Первую дозу получили 38 353 человека, а вторую — 80 669 человек. Всего в Украине полностью вакцинировали 3 906 070 человек.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун.
- В ближайшее время Украина получит от США инновационные лекарства против коронавируса на $20 млн.