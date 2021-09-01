Отбор на ЧМ-2022: Украина упустила победу над Казахстаном

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Степанов Анатолий / УНИАН

Сборная Украины по футболу упустила победу над сборной Казахстана в поединке отборочного этапа на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Первый гол украинцы забили на 92 секунде матча. Роман Яремчук забил гол из-за пределов штрафной площади.

В первом тайме сборная Украины давила на ворота Казахстана и имела еще несколько шансов забить, но казахов спасал каркас ворот.

Во втором тайме игра выровнялась и Казахстан сначала сравнял счет, но гол не засчитали из-за офсайда. Однако на 75 минуте Руслан Валиуллин таки сравнял счет.

В дополнительное время Украина таки вышла вперед. После прострела Виталия Миколенко гол забил Даниил Сикан.

Но всего за несколько минут, на последней минуте матча, казах Руслан Валиуллин делает дубль и приносит Казахстану ничью. Матч завершился со счетом 2:2.