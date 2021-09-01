«Репрессированное искусство». Опубликованы документы коммунистических спецслужб Украины, Грузии и Чехословакии о художниках

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Центр исследований освободительного движения (ЦИОД) в рамках проекта «Репрессированное искусство» опубликовал тысячу рассекреченных документов коммунистических спецслужб из украинских, чешских и грузинских архивов о 30 художниках ХХ века, которые попали в поле зрения власти.

Как указано на сайте ЦИОД, опубликованные документы легли в основу онлайн-выставки, которая вскоре будет представлена в свободном доступе.

Документы спецслужб Украины, Грузии и бывшей Чехословакии раскрывают отношения представителей искусства и коммунистической власти, факты притеснений и преследований, а также факты сотрудничества художников, часто вынужденного, с репрессивными органами.

Каждая из трех стран представлена десятью художниками. Украинская часть проекта включает «личные дела» Остапа Вишни, Александра Довженко, Михаила Бойчука, Леся Курбаса, Афанасия Заливахи, Стефании Шабатуры, Николая Глущенко, Василия Стуса и Валерьяна Подмогильного.

Фото из дела Остапа Вишни. Центр исследований освободительного движения

Документы Службы госбезопасности бывшей Чехословакии (ŠtB) знакомят с делами первого президента Чехии Вацлава Гавела и писателя Милана Кундеры, а в подборке материалов от Грузии документы о литовско-грузинском художнике Романе Суте и первом президенте Грузии Звиаде Гамсахурдии.

Материалы содержат множество фотографий, которые публикуются впервые. В деле художника и агента Николая Глущенко есть акварельный рисунок Адольфа Гитлера, который он подарил диктатору в 1940 году. Также в документах есть фотографии слежки за чешским писателем Миланом Кундерой и документы об отравлении собаки чешского писателя Павла Когоута, чтобы оказать психологическое давление.

собаку которого спецслужбы отравили для психологического давления.

Фото внешнего наблюдения. Милан Кундера слева. Центр исследований освободительного движения