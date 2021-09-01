Полиция разоблачила дельцов из «Укрзалізниці», которые хотели присвоить 3 миллиона гривен
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Правоохранители разоблачили сотрудников компании «Укрзалізниця» на попытке завладеть тремя миллионами бюджетных гривен — они подделали документы и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам.
Об этом в среду, 1 сентября, сообщило Министерство внутренних дел.
Следователи установили, что в 2019 году чиновник с «УЗ» в Конотопе в сговоре с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили ложные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен.
Сейчас на деньги наложили арест, поэтому дельцы не успели нанести государству ущерб. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
- В июне СБУ разоблачила аферу на «Укрзалізниці», по которой дельцы потратили 200 миллионов гривен на легковоспламеняющиеся материалы для ремонта в вагонах.
- До этого СБУ пресекла схему филиала «Укрзалізниці», который закупал в России некачественные запчасти для локомотивов. Контрабанду везли через оккупированные территории Донбасса.