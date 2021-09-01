Зеленский встретился с главой Всемирного банка и представил план «зеленой» трансформации страны

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Офис президента / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Вашингтон встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский презентовал Малпассу план «зеленой» трансформации страны и надеется, что его поддержит Всемирный банк и предложил учреждению принять участие в реализации плана трансформации Украины.

«Хотим действовать совместно с ЕС относительно Зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата», — отметил президент Украины.

Офис президента / Telegram

Также в рамках визита подписали с и. о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроуса Меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики Украины. Меморандум предусматривает сотрудничество по проекту в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.