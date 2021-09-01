В штате Новый Орлеан ввели комендантский час, чтобы избежать мародерства на период обесточивания

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NBC News

В США в штате Новый Орлеан ввели комендантский час, чтобы избежать мародерства на фоне того, что ураган «Ида» обесточил штат.

Об этом сообщает BBC.

Мэр ЛяТойа Кантрелл сказала, что комендантский час продлится с 20:00 до 06:00, а полиция сообщила, что в городе уже было несколько инцидентов ограблений на фоне отсутствия света. Энергетические компании уже работают над восстановлением электроснабжения, однако в некоторых районах на это могут уйти недели.

Также от урагана «Ида» пострадали водные службы и инфраструктура города. Федеральные чиновники говорят, что около 441 тысячи человек в 17 округах по всему региону не имеют воды, столько же людей может еще месяц просидеть без света.

Всего в штате выпало около 20 см дождя во время урагана «Ида», который оценили в четвертую категорию опасности из пяти возможных. Хотя скорость распространения «Иды» замедлилась, власти продолжают предупреждать о штормах и проливных дождях на юге США. Местные чиновники призвали эвакуированных жителей отложить возвращение домой, поскольку более одного миллиона домов и предприятий остаются без света.