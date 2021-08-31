Компания Nike дает сотрудникам неделю отдыха, чтобы поддержать их психическое здоровье

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В США сотрудникам штаб-квартиры Nike в штате Орегон дали отпуск на неделю, чтобы они поддержали свое психическое здоровье и отдохнули после тяжелого года — за этот период на фоне успешных продаж акции компании выросли на 20%.

Об этом сообщает BBC.

«Найдите время, чтобы расслабиться и провести время со своими близкими. Это не просто неделя отдыха для команды, это признание того, что мы можем уделять приоритетное внимание психическому здоровью», — сказал глава отдела аналитики фирмы Мэтт Марраццо в обращении к персоналу.

Все больше сотрудников сообщают о том, что чувствуют эмоциональное выгорание, поскольку пандемия затягивается и многие продолжают работать из дома. К таким мерам уже прибегли приложение для знакомств Bumble и социальная сеть для поиска и установления деловых контактов Linkedin.

В 2019 году ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью. Его симптомы: ощущение энергетической исчерпанности или истощения; повышенная психическая отдаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанное с работой; снижение профессиональной эффективности.