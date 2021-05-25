В Нидерландах у министра эмоциональное выгорание. Его минимум на три месяца отстранили от обязанностей

Министр экономики и климата Нидерландов Бас ван Ваут не может выполнять свои обязанности в течение как минимум трех месяцев из-за эмоционального выгорания.
Об этом сообщает пресс-служба правительства и желает ему скорейшего выздоровления.
Исполнять его обязанности будет министр иностранных дел, пока ван Ваут не вернется к работе. Обязанности главы МИД будет выполнять министр внешней торговли и сотрудничества.
Кроме того, из-за большого объема обязанностей у министра экономики и климатической политики в ведомстве появится дополнительный секретарь, который будет отвечать за климатические и энергетические вопросы.
- Напомним, что в 2019 году ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью. Его симптомы: ощущение энергетической исчерпанности или истощения; повышенная психическая отдаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанное с работой; снижение профессиональной эффективности.