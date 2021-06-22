Компания Bumble закрыла все свои офисы на неделю, чтобы работники восстановились после эмоционального выгорания

Компания Bumble, которая управляет одноименным приложением для знакомств, на этой неделе временно закрыла все свои офисы, чтобы 700 сотрудников по всему миру отключились и сосредоточились на себе после эмоционального выгорания на работе.

Об этом заявила основательница приложения Уитни Вульф Херд, передает BBC.

Этот недельный отпуск оплачивает компания. У Bumble год был более загруженный, чем у большинства фирм, ведь Bumble дебютировала на фондовом рынке и увеличила количество пользователей, которым из-за пандемии не хватало общения. Согласно последним данным, количество платных пользователей Bumble и Badoo, которыми также владеет Bumble, за три месяца до 31 марта выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.