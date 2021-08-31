Суд оставил генерала Павловского и главу «Кузни на Рыбальском» под стражей

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Печерский суд Киева продлил меру пресечения бывшему замминистра обороны Игорю Павловскому и главе правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерию Шандре, подозреваемым в деле о продаже некачественной военной техники для ВСУ.

Соответствующее решение суд принял 31 августа.

Согласно постановлению, Павловский и Шандра будут находиться под стражей до 28 сентября.

По подсчетам Государственного бюро расследований, чиновники нанесли государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.

Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение.