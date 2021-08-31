Суд оставил генерала Павловского и главу «Кузни на Рыбальском» под стражей
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Печерский суд Киева продлил меру пресечения бывшему замминистра обороны Игорю Павловскому и главе правления завода «Кузня на Рыбальском» Валерию Шандре, подозреваемым в деле о продаже некачественной военной техники для ВСУ.
Соответствующее решение суд принял 31 августа.
Согласно постановлению, Павловский и Шандра будут находиться под стражей до 28 сентября.
По подсчетам Государственного бюро расследований, чиновники нанесли государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.
Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение.
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны, некоторым чиновникам Минобороны и главе правления завода «Кузня на Рыбальском» из-за поставок некачественной военной техники.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники знали, что у завод не сможет выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что не имеет проектов для изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа и их невозможно было бы использовать.
- Чиновники все-таки внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера, снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там построили катера совсем по другому проекту, которые не соответствовали техническим условиям.
- Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 миллиарда гривен.