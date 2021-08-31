Украинские пограничники получили специальные планшеты для проверки COVID-сертификатов

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Пресслужба ДПСУ

Украинские пограничники получили специальные планшеты для проверки цифровых коронавирусных сертификатов.

Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.

«Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением SafeBorder. Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки силы документа и его принадлежности соответствующему лицу при пересечении границы Украины. Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код», — отметили в ведомстве.

Сейчас система подключена к базам почти 40 стран мира: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Южная Македония, Турция.

С начала применения программы пограничники проверили уже более 60 тысяч сертификатов. Больше всего их используют на западной границе и в аэропортах.