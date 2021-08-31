Украинские пограничники получили специальные планшеты для проверки COVID-сертификатов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресслужба ДПСУ
Украинские пограничники получили специальные планшеты для проверки цифровых коронавирусных сертификатов.
Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.
«Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением SafeBorder. Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки силы документа и его принадлежности соответствующему лицу при пересечении границы Украины. Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код», — отметили в ведомстве.
Сейчас система подключена к базам почти 40 стран мира: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Южная Македония, Турция.
С начала применения программы пограничники проверили уже более 60 тысяч сертификатов. Больше всего их используют на западной границе и в аэропортах.
- COVID-сертификат — это документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат в Украине выдается как бумажный, так и электронный — в приложении «Дія». Сертификат доступен только после полной вакцинации двумя дозами.
- 19 августа стало известно, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским. Таким образом, украинцы могут путешествовать с ними в страны-члены ЕС.